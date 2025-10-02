Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στο Conference League, για πρώτη φορά στην ιστορία της και φιλοξενείται από την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές πλην Περέιρα και Ζίνι, καθώς επίσης και Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Όπως είπε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου του ματς: «Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές».

Πιθανές ενδεκάδες:

Τσέλιε (Άλμπερτ Ριέρα): Κόλαρ, Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Κάρνιτσικ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Χρκα, Στουρμ, Ιοσιφόφ, Κοβάσεβιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς.