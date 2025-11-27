Σε μια κομβική αναμέτρηση που ενδέχεται να καθορίσει την πορεία της στο Conference League, η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Φλωρεντία με στόχο να αποσπάσει έναν «χρυσό» βαθμό που θα διατηρήσει την πρόκριση απόλυτα στα δικά της χέρια. Το αποψινό παιχνίδι (27/11, 22:00) στο ιστορικό «Αρτέμιο Φράνκι» απέναντι στη Φιορεντίνα αποτελεί ίσως την πιο απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία της Ένωσης στη φάση των ομίλων, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να αξιοποιήσει κάθε περιθώριο για να πάρει ένα αποτέλεσμα υψηλής αξίας.

Παρότι οι «Βιόλα» θεωρούνται το απόλυτο φαβορί της βραδιάς και ο Νίκολιτς γνωρίζει καλά ότι η αναμέτρηση δεν συγκαταλέγεται σε αυτές που μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη νίκη, μια πιθανή επιτυχία για τους «κιτρινόμαυρους» θα είχε πολλαπλό αντίκτυπο. Πέρα από την τεράστια ώθηση στην ψυχολογία ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 30 Νοεμβρίου, η ΑΕΚ θα έκανε σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των 8 βαθμών – ενός ορίου που θεωρείται ασφαλές για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στους 4 βαθμούς και έχει μπροστά της δύο κρίσιμες εκτός έδρας αναμετρήσεις: τη σημερινή στη Φλωρεντία και αυτή στη Σαμψούντα με τη Σαμσουνσπορ στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της υποδεχόμενη την Κραϊόβα στις 18 Δεκεμβρίου. Έτσι, ένας βαθμός είτε σήμερα είτε στη Σαμψούντα, σε συνδυασμό με επικράτηση επί της Κραϊόβα, θα κλειδώσει ουσιαστικά το εισιτήριο. Ωστόσο, δύο συνεχόμενες ήττες εκτός έδρας ενδέχεται να αφήσουν ακόμη και τους 7 βαθμούς «στο όριο», παρά τον εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων του «Δικεφάλου».

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Άγγλος Ρόμπερτ Τζόουνς.

Πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Κομούτσο, Πάμπλο Μαρί, Ράνιερι, Φορτίνι, Ντούρ, Καβίλια, Σόμ, Φατσίνι, Κεν, Τζέκο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Μάνταλος, Ζίνι, Γιόβιτς