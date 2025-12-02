Βαθμιαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με αρκετές βροχές και επικίνδυνες καταιγίδες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Ειδικότερα, ο καιρός χαλάει από αύριο Τετάρτη 3/12, ενώ η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δύο πολύ δύσκολες ημέρες με πολλά και έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει σε πρώτη φάση τη δυτική χώρα την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη «βαραίνει» ο καιρός. «Αυτή η κακοκαιρία θα δώσει φαινόμενα με μεγάλη δυναμική και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Η περιοχή της Θεσσαλίας, των Σποράδων, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, μέσα στο Αιγαίο -ακόμη και η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα- θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού, ικανού να δημιουργήσει προβλήματα. Πολύ πιθανόν να δούμε και χαλαζοπτώσεις», είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Αναφερόμενος στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, σημείωσε πως ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο, «που φαίνεται σιγά σιγά να πηγαίνουμε σε μία πρόσκαιρη ύφεση».

Γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου περιμένει ο Θοδωρής Κολυδάς. Όπως γράφει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, «δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο».

«Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες…», γράφει και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας και προσθέτει: «Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το σύστημα, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, δίνοντας από σήμερα κάποιες πρώτες βροχές στα δυτικά. Η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, όταν σχεδόν όλη η χώρα θα επηρεαστεί.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα χαρακτήρα καταιγίδων, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Για την Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τετάρτη 03-12-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.