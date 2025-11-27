Λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια.

Με εκατοντάδες φιλάθλους να βρίσκονται στη Φλωρεντία χωρίς να έχουν εισιτήριο για τον αγώνα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ προσπάθησε να πείσει τους Ιταλούς να της παραχωρήσουν επιπλέον «μαγικά χαρτάκια» και τα κατάφερε, όπως γνωστοποίησε μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων».

Πατήστε εδώ.