Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη μητροκτονία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα με θύμα μία 54χρονη και θήτη τον 18χρονο γιο της.

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τα χέρια του νεαρού αποκαλύπτουν την ωμότητα της πράξης καθώς η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα, που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι το οποίο δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

«Με εξέθετε στην κοινωνία»

Ο 18χρονος ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του φέρεται να είπε στην κατάθεσή του πως σκότωσε την 54χρονη επειδή τον εξέθετε στην κοινωνία.

Παράλληλα ο γιος της 54χρονος υποστήριξε πως δεχόταν bullying από τους συμμαθητές του, γιατί ήταν παιδί χωρισμένων γονιών.

Ο 18χρονος και η μητέρα του

Μετά το διαζύγιο των γονιών του ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό.

Σε βάρος του 18χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή (24/10).