Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς φαινόταν σοβαρός και η επιβεβαίωση, δυστυχώς για τον Αμερικανό γκαρντ και τον Ολυμπιακό, ήρθε από τις εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ρήξη του αχίλλειου τένοντα του αριστερού ποδιού.

Ο Έβανς έχασε όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού, οι «ερυθρόλευκοι» τον περίμεναν όμως καθώς πιστεύουν πολύ σε αυτόν και η επιστροφή στη δράση, πριν λίγες μέρες, έκανε χαρούμενους τους πάντες στην ομάδα.

Η χαρά όμως, δυστυχώς, δεν κράτησε παρά λίγα 24ωρα καθώς στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε ως αλλαγή και ένα λεπτό μετά τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, παγώνοντας το ΣΕΦ.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο Μπαρτζώκας είπε πως δεν είχε κάποια ενημέρωση αλλά φαινόταν ότι είναι σοβαρός τραυματισμός και η επιβεβαίωση ήρθε από τις εξετάσεις που έκανε ο Έβανς: Ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, έχοντας να αντιμετωπίσει για ακόμη μία φορά ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.