Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε τον Κίναν Έβανς με νέο τραυματισμό, δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Ζαλγκίρις και τη νίκησε με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να ανέβει στο 7-3.

Με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει συνεχώς από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα και έκαναν ό,τι ήθελαν απέναντι στους Λιθουανούς που τα είχαν χαμένα, όπως έδειχνε και το 26-9 στο 9′, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με το σκορ 28-14.

Ο τραυματισμός του Έβανς πάγωσε το ΣΕΦ αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το ζέστανε ξανά καθώς πήγε στο +22 (36-14) στο 13′, με τη Ζαλγκίρις να κάνει μια προσπάθεια για να συμμαζέψει τη διαφορά και να τα καταφέρνει, πλησιάζοντας στο -11 (38-27) στο 16′.

Οι Πειραιώτες ήταν στο +14 (50-36) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει όπως θέλει όποτε θέλει πήγαν και στο +23 (65-42) στο 25′, με το παιχνίδι να έχει ήδη κριθεί καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, παρά το γεγονός ότι έπαιρναν εύκολα επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε από το +21 (74-53) στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Ντόρσεϊ να «πυροβολεί» ασταμάτητα πήρε εύκολα τη νίκη με το 95-78 και έπιασε τη Ζαλγκίρις στο 7-3.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78