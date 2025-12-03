Ένας καταδικασμένος Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του «είδαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται μέχρι θανάτου» όταν οι απαγωγείς τους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιουσία τους, ύψους 380 εκατ. λιρών (430 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με Ρώσους ερευνητές.

Ο Ρομάν Νοβάκ και η σύζυγός του Άννα εξαφανίστηκαν στις 2 Οκτωβρίου αφού παρασύρθηκαν στην περιοχή θέρετρου Χάττα, περίπου 80 μίλια από το Ντουμπάι, από εγκληματίες που παρίσταναν τους επενδυτές.

Τα κινητά τους εντοπίστηκαν τελευταία φορά κοντά στα όρη Χατζάρ, στα σύνορα με το Ομάν, όπου η αστυνομία αργότερα εντόπισε τα λείψανα του ζευγαριού μετά από εκτεταμένες έρευνες σε μια έκταση άμμου.

Βασανίστηκαν για να δώσουν πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα – Πώς ξεφορτώθηκαν τα ίχνη οι απαγωγείς

Τα ρωσικά μέσα αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το τι συνέβη μετά την απαγωγή τους, αναφέροντας ότι το ζευγάρι βασανίστηκε, ο ένας μπροστά στον άλλον, καθώς οι απαγωγείς προσπαθούσαν να τους αναγκάσουν να δώσουν πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων τους.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, όταν τελικά έδωσαν τους κωδικούς, τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Οι δολοφόνοι στη συνέχεια έβαλαν τα πτώματα σε βαριές σακούλες πολυαιθυλενίου και χρησιμοποίησαν βιομηχανικούς διαλύτες για να επιταχύνουν την αποσύνθεση και να καταστρέψουν τα ίχνη DNA, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν συγγενείς ενημέρωσαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί και πιθανολογούνταν ότι είχε απαχθεί.

Ο Ρομάν, που το 2020 είχε καταδικαστεί στη Ρωσία σε έξι χρόνια φυλάκισης για απάτη, μετακόμισε στα ΗΑΕ αφού αποφυλακίστηκε υπό όρους.

Εκεί, δημιούργησε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων με το όνομα Fintopio, για την οποία λέγεται ότι προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 380 εκατ. λιρών πριν κατηγορηθεί ότι εξαπάτησε τους επενδυτές.

Το ποσό αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος των απαγωγέων.

Τρεις συλλήψεις Ρώσων στην Αγία Πετρούπολη

Η Σβετλάνα Πετρένκο, από τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, δήλωσε: «Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής.

Μίσθωσαν αυτοκίνητα και χώρους όπου οι δύο άνθρωποι κρατήθηκαν διά της βίας. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες ξεφορτώθηκαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά εμιράτα».

Τρεις Ρώσοι πολίτες έχουν πλέον συλληφθεί στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα ΗΑΕ.

Πρόκειται για τον πρώην αστυνομικό Κονσταντίν Σαχτ, τον Γιούρι Σαρίποφ και τον Βλαντιμίρ Νταλέκιν.

Οι ερευνητές λένε ότι οι άνδρες αυτοί είναι ύποπτοι για άμεση συμμετοχή στην απαγωγή και τη δολοφονία.

Ο Σαρίποφ και ο Νταλέκιν έχουν ομολογήσει την ενοχή τους, ενώ ο Σαχτ αρνείται τις κατηγορίες. Και οι τρεις κρατούνται μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη Ρωσία όσο και στα Εμιράτα.

Η αστυνομία των ΗΑΕ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την υπόθεση.

Οικονομικό το κίνητρο, πώς χάθηκαν τα ίχνη των κινητών

Το κίνητρο θεωρείται αποκλειστικά οικονομικό, συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Νοβάκ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και τα τεράστια ποσά που φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του.

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν το πλήρες δίκτυο πίσω από μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις δολοφονίας Ρώσων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Το ζευγάρι φέρεται να οδηγήθηκε στη Χάττα από τον προσωπικό του οδηγό πριν επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για τη συνέχεια της διαδρομής.

Ο Νοβάκ στη συνέχεια έστειλε μήνυμα σε επαφές του, λέγοντας ότι «έχει κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και ότι χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι ερευνητές λένε ότι η επικοινωνία χάθηκε λίγο αργότερα.

Τα κινητά τους εντοπίστηκαν στη Χάττα, το Ομάν και το Κέιπ Τάουν, πριν χαθεί το σήμα στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι τα τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν επίτηδες σε αυτά τα σημεία για να μπερδέψουν την έρευνα.