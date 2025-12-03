Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους πάνοπλους αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές.

Είναι ένα ακόμα χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, καθώς τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε τουλάχιστον 60 κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.