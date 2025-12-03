Ένας άνδρας από το Κουίνς και τέσσερα ακόμα μέλη μιας διαβόητης διαδικτυακής σέκτας τρομοκρατούσαν και εκβίαζαν παιδιά ακόμη και 11 ετών σε πλατφόρμες gaming, ζητώντας τους να εκτελούν σεξουαλικές πράξεις μπροστά στην κάμερα και δίνοντάς τους οδηγίες για αυτοκτονία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

Οι πέντε άνδρες ανήκαν στην ομάδα «Greggy’s Cult», η οποία εκμεταλλευόταν εφαρμογές όπως το Discord και δίκτυα παιχνιδιών όπως το Roblox και το Counter-Strike: Global Offensive, στοχοποιώντας παιδιά από 11 ετών, από το 2019 έως το 2021, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο 29χρονος Hector Bermudez, από το Κουίνς, συνελήφθη την Τρίτη και οδηγήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Pam Bondi, δήλωσε: «Κανένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να τρομοκρατείται ή να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης διαδικτυακά και καμία πλατφόρμα δεν πρέπει να παρέχει καταφύγιο σε θηρευτές». Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να προστατεύει τα παιδιά, να στηρίζει τους επιζώντες και να κάνει κάθε δράστη που εκμεταλλεύεται τους ευάλωτους, διαδικτυακά ή μη, να λογοδοτεί.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι διοργάνωναν βιντεοκλήσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες, εξαναγκάζοντας παιδιά σε όλη τη χώρα να εκτελούν σεξουαλικά επίμαχες πράξεις, μερικές φορές χρησιμοποιώντας οικιακά αντικείμενα, τις οποίες κατέγραφαν ή αποθήκευαν σε στιγμιότυπα και στη συνέχεια τις διέδιδαν διαδικτυακά ή μεταξύ τους. Οι ύποπτοι ανάγκαζαν τα θύματα να σημειώνουν στα σώματά τους τα ονόματα των μελών της σέκτας και να ζητούν συγχώρεση μπροστά στην κάμερα, δηλώνοντας ότι ανήκουν σε αυτά, για να αποδείξουν την πίστη τους, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Παρότρυναν τα θύματα σε αυτοκτονία

Η σέκτα συνέχισε τη διαστροφική της δράση, παροτρύνοντας αρκετά θύματα να αυτοκτονήσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός που του είπαν να κρεμαστεί από τον ανεμιστήρα οροφής. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν επίσης κακόβουλο λογισμικό για να κλειδώνουν τους υπολογιστές των ανηλίκων μέχρι να υπακούσουν στις απαιτήσεις της ομάδας. Το νεότερο θύμα ήταν 11 ετών.

Εκπρόσωπος της NYPD, η Jessica Tisch, τόνισε: «Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει πόσο εύκολα οι θηρευτές μπορούν να ενσωματωθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Η NYPD και οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες μας εργάζονται για την ανίχνευση και διάλυση τέτοιων ομάδων».

Εκτός από τον Bermudez, οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγορούν επίσης τους Zachary Dosch, 26 ετών, τον Rumaldo Valdez, 22 ετών, τον David Brilhante, 28 ετών και τον Camden Rodriguez, 22 ετών. Ο Valdez εκτίει ήδη ποινή για άλλη υπόθεση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Κάθε ύποπτος κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, διανομή παιδικής πορνογραφίας, πρόσβαση με σκοπό την παρακολούθηση παιδικής πορνογραφίας και συνωμοσία για διακρατικές απειλές. Το FBI καλεί πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με αυτό.