Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης, μεγάλη έξαρση μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με πέντε λέμβους να φτάνουν διαδοχικά σε Χανιά, Γαύδο και Ηράκλειο, μεταφέροντας συνολικά 232 άτομα.

Αρχικά στην Παλαιοχώρα στις 04:00 τα ξημερώματα, αποβιβάστηκαν στην παραλία Πλακάκι 39 μετανάστες: 29 από Μπαγκλαντές και 10 από Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και δύο παιδιά.

Τέσσερις ώρες αργότερα, όπως γράφει το neakriti.gr, στις 08:00 το πρωί, ακόμη 63 άτομα έφτασαν σε παραλία της Κουντούρας, επίσης με λέμβο.

Παράλληλα, στη Γαύδο, μια τρίτη λέμβος με 71 άτομα κατέληξε στην παραλία Τρυπητή, με τις αρχές να οργανώνουν άμεσα επιχείρηση περισυλλογής και μεταφοράς τους στην Αγυιά Χανίων.

Στο Ηράκλειο εντοπίστηκε μια λέμβος στα Πλατιά Περάματα, από την οποία αποβιβάστηκαν 26 άτομα ενώ στην περιοχή Ψαρή Φορά Βιάννου, έφτασαν 33 μετανάστες – 30 Αιγύπτιοι και 3 Σουδανοί, όλοι έως 20 ετών.