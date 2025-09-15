Σοβαρό αδιέξοδο έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη από τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών τα τελευταία 24ωρα, με τις αρμόδιες αρχές να κάνουν λόγο για μια πραγματικότητα που ξεπερνά τις δυνατότητές τους. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, εκατοντάδες άνθρωποι έφτασαν στο νησί, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες δομές να έχουν φτάσει πλέον σε οριακό σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου σκάφη που μετέφεραν δεκάδες μετανάστες. Η Frontex και το Λιμενικό επενέβησαν άμεσα προχωρώντας σε επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς τους στην ξηρά.

Υπερκορεσμός στην Αγυιά

Οι νεοαφιχθέντες μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς, όπου όμως οι συνθήκες παραμονής χαρακτηρίζονται ήδη εξαιρετικά δύσκολες. Στον χώρο φιλοξενούνται εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες, οι οποίοι παραμένουν εκεί λόγω «παγώματος» των διαδικασιών μετακίνησής τους σε άλλες δομές.

Η υποδομή κρίνεται ανεπαρκής, καθώς οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόλις δύο ντουζιέρες και μία τουαλέτα, ενώ τα συστήματα κλιματισμού δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τόσων ανθρώπων. Η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ενδεχόμενο δημιουργίας υγειονομικής «βόμβας».

Με την άφιξη των νέων μεταναστών το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο συνολικός αριθμός όσων φιλοξενούνται στην Αγυιά ξεπερνά πλέον τους 1.100, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις ήδη ασφυκτικές συνθήκες.

Οι φορείς σε απόγνωση

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς που έχουν επωμιστεί το έργο της φιλοξενίας βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, τονίζοντας την έλλειψη κρατικής στήριξης.

«Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και απίστευτες. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών», δηλώνει η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη. Παράλληλα σημειώνει: «Υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου και δεν βλέπουμε το κράτος να τους μεταφέρει στις υπόλοιπες δομές. Τώρα με τη νέα εισροή των μεταναστών υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η Αγυιά σε μία υγειονομική βόμβα».

Σχέδια για μεταφορά μέρους των μεταναστών

Το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο αποσυμφόρησης της Αγυιάς, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα ενδέχεται να μετακινηθεί ένας αριθμός μεταναστών προς άλλες δομές.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τους τοπικούς φορείς να ζητούν άμεσες λύσεις ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση.