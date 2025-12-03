Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη μια σημαντική δράση δενδροφύτευσης, προσφέροντας μια «ανάσα» πρασίνου στην πόλη. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμευσης για τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030, ενώ υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Περιβαλλοντικού Οργανισμού We4All, οργανισμού Εταίρου του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, και του Εθνικού Συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα INZEB καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του European Climate Pact.

Η δενδροφύτευση, που συγκέντρωσε τη συμμετοχή ανθρώπων όλων των ηλικιών, εξελίχθηκε σε δύο φάσεις και κάλυψε την έκταση μεταξύ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του CEDEFOP, στο ύψος της Τεχνόπολις. Συνολικά φυτεύτηκαν περίπου 600 δέντρα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θα διαμορφώσουν έναν νέο χώρο πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Το έναυσμα για τη δράση είχε δοθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα από τον Έλληνα Επίτροπο αρμόδιο για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος είχε προχωρήσει σε συμβολική φύτευση δύο δενδρυλίων στο ίδιο σημείο.

Σε δήλωσή της, η Κατερίνα Ρουμελιώτη, Επικεφαλής του Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι «τα νέα αυτά δέντρα που φυτεύτηκαν θα ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής και θα συντελέσουν στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά της στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες. Θα ακολουθήσουν κι άλλες δενδροφυτεύσεις και, φυσικά, η συντήρηση των φυτών στους επόμενους κρίσιμους μήνες είναι εφεξής ευθύνη και προτεραιότητα για εμάς. Η διατήρηση της φύσης, η κλιματική δράση και η αειφορία περνούν μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία όλων μας.»

Αντίστοιχα, η Εύα Ηλιάδη Βαγενά, Corporate Relations Officer της We4All, ανέφερε ότι «Για εμάς στη We4All, κάθε δενδροφύτευση είναι ένα ακόμη βήμα προς τον κοινό μας στόχο: να δημιουργήσουμε έναν πιο πράσινο, πιο ανθεκτικό και πιο βιώσιμο κόσμο για όλους. Η δράση αυτής της εβδομάδας, σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το INZEB, την τοπική κοινότητα και όλους τους συμμετέχοντες, απέδειξε για ακόμη μια φορά τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Η φύτευση εκατοντάδων νέων δέντρων σε έναν χώρο που με τον χρόνο θα μετατραπεί σε ζωντανό πνεύμονα πρασίνου δεν είναι μόνο μια περιβαλλοντική πράξη· είναι μια συλλογική προσπάθεια για το μέλλον της πόλης, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα. Η μεγαλύτερη όμως ίσως επιτυχία της δράσης είναι πως είδαμε ανθρώπους κάθε ηλικίας και από διαφορετικά περιβάλλοντα να μοιράζονται το ίδιο όραμα και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το ταξίδι, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για έναν καλό σκοπό.»

Όλοι όσοι συμμετείχαν – μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, οικογένειες, εθελοντές και οργανισμοί – συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου πνεύμονα πρασίνου. Σημαντική ήταν η συμμετοχή των Λυκείων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, του Perrotis College, του Παιδικού Σταθμού της ΑΓΣ, του 2ου Γυμνασίου και του Νηπιαγωγείου Θέρμης, του 1ου Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού, του CEDEFOP, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, καθώς και Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και μαθητών–Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσία τόσων διαφορετικών φορέων ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και της συλλογικής περιβαλλοντικής δράσης.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μια επιβεβαίωση πως οι συνέργειες μεταξύ περιβαλλοντικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της τοπικής κοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η δράση άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη, όχι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό, προωθώντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα κλιματικής προστασίας και βιωσιμότητας.

Με τη δέσμευση να συνεχιστούν ανάλογες πρωτοβουλίες, η Θεσσαλονίκη κάνει ένα ακόμη βήμα προς μια πιο πράσινη και ανθεκτική μελλοντική πραγματικότητα.