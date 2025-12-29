Ο Άρης Μουγκοπέτρος αθωώθηκε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής στην Τρίπολη.

Ο Μουγκοπέτρος είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων και στις 26 Δεκεμβρίου οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, από το οποίο έλαβε αναβολή προκειμένου να δικαστεί στη σημερινή διαδικασία.

Μετά από μία τρίωρη διαδικασία το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, που είχε υποβληθεί σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου ανήμερα των Χριστουγέννων από την εν διαστάσει σύζυγό του Δήμητρα Παρασκευοπούλου και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο Μουγκοπέτρος, αρχικά, διέψευσε αυτό που εσφαλμένα είχε ειπωθεί από ΜΜΕ ότι ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του, σημειώνοντας ότι αυτό που είπε ήταν ότι «σεβόμενος τα παιδιά του δεν θα προχωρούσε σε καμία άλλη δήλωση», με τον ίδιο να συγκινείται.

Ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, τόνισε ότι η απόφαση ήταν η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου, ήταν ένα εξαιρετικό δικαστήριο, και αυτή τη στιγμή ο εντολέας του θέλει απλά να δει τα παιδιά του.