Η Δικαιοσύνη καταδίκασε δύο 13χρονες κοπέλες που ζητούσαν από συμμαθητή τους γυμνές φωτογραφίες, καθώς κρίθηκαν ένοχες για παρενόχληση μέσω διαδικτύου.

Πιο αναλυτικά, τα δύο κορίτσια δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ στα social media, υποδυόμενες μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, προσέγγισαν τον συμμαθητή τους και άρχισαν να ζητούν γυμνές φωτογραφίες του, ώστε να έρθουν κοντά. Ωστόσο, το αγόρι ενημέρωσε τη μητέρα του και διέγραψε το προφίλ.

Οι κοπέλες επανήλθαν με ένα δεύτερο ψεύτικο προφίλ, γράφοντας «μου αρέσεις» και «θέλω να σε μάθω καλύτερα». Ο 13χρονος έγραψε όμως ότι έχει ενημερώσει την αστυνομία και τους γονείς του, με τις κοπέλες τότε να απαντούν «θα μας κλ…».

Έπειτα, άρχισαν να τηλεφωνούν ανώνυμα στο κινητό του και να τον απειλούν, αλλά και να βρίζουν την οικογένειά του. «Θα σου γ… τη μάνα… Εύχομαι να πεθάνεις…», ήταν μερικές από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησαν.

Επίσης, έφτιαξαν ένα τρίτο ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδυόμενες αυτή τη φορά το αγόρι που παρενοχλούσαν. Δημοσιεύοντας ψεύτικες φωτογραφίες του και γράφοντας ότι αναζητούσε ερωτικές επαφές, φέρεται να τον διαπόμπευσαν σε συμμαθητές και γνωστούς.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και οι δύο 13χρονες καταδικάστηκαν για απειλή και εξύβριση συνομήλικου τους μέσω διαδικτύου, ενώ εκκρεμεί το δικαστήριο για τους γονείς των δύο ανήλικων κοριτσιών.