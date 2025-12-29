Κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμη μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή Βούλγαρου αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Η Ένωση ενισχύει το κέντρο της άμυνάς της, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά εντός της ημέρας.

Ο Γκεοργκίεφ, γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005, έχει ήδη καταγράψει τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τις δυνατότητές του, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αγωνίζεται ως στόπερ και το 2022 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Guardian με τα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς μετακόμισε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα ως δανεικός με οψιόν αγοράς, όμως έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Σλάβια Σόφιας, καθώς οι οικονομικοί περιορισμοί των Καταλανών δεν επέτρεψαν την ενεργοποίηση της μεταγραφής.