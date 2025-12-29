Τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα με δύο αδέρφια να εντοπίζονται νεκρά στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος να προκλήθηκε από αναθυμιάσεις σόμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας και πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του trikalaola.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.