Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου».

Παρόντες ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η διοικήτρια του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» Νίκη Ταβιανάτου, καθώς και εργαζόμενοι από το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Το νέο ΤΕΠ 13 θέσεων αποτελεί έργο του προγράμματος RRF, συνολικής αξίας 2.500.000 ευρώ. Στις εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού, εξαερισμού, σύστημα ταχυδρομείου επικοινωνίας με τα εργαστήρια, σύστημα πυροπροστασίας, τοποθέτηση αυτόματων θυρών, νέα δάπεδα, WC, WC για ΑΜΕΑ, νέα κουφώματα, εγκαταστάσεις αερίου, UPS, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.

Μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Καλή χρονιά με υγεία, καταρχάς. Σήμερα είμαστε στην πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου «Έλενα». Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής για αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια του νοσοκομείου Νίκη Ταβιανάτου.

Είναι ένα δύσκολο νοσοκομείο, το οποίο ναι, και ελλείψεις προσωπικού έχει, και νοσηλευτές χρειάζεται, και προβλήματα έχει, και γερασμένα κτίρια έχει. Δεν μου αρέσει καθόλου να ωραιοποιώ την πραγματικότητα. Είναι όμως σήμερα μία μέρα χαράς για αυτό το νοσοκομείο. Είναι μία μέρα που το νοσοκομείο μας κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσαν οι δουλειές μας εδώ; Όχι, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.

Γράφτηκαν διάφορα δημοσιεύματα ότι το Υπουργείο Υγείας έχασε ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και απεντάσσονται μία σειρά νοσοκομείων από το πρόγραμμα ανακαίνισης. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι απολύτως ψευδές. Καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πίεσε πάρα πολύ να απεντάξουμε έργα αμφισβητώντας τη δυνατότητά μας να τα παραδώσουμε στην ώρα τους. Όχι μόνο αυτό δεν το δεχθήκαμε, αλλά όλα τα έργα παρέμειναν ενταγμένα, όλα παραδίδονται βάσει του χρονοδιαγράμματός μας.

Για το έτος 2024 είχαμε στόχο δαπάνης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 240 εκατομμύρια και στο Υπουργείο Υγείας δαπανήσαμε 402 εκατομμύρια, δηλαδή πήγαμε 170% πάνω. Για το έτος 2025, που είχαμε στόχο 502 εκατομμύρια, έχουμε ήδη ξοδέψει 615 εκατομμύρια και αυτή την εβδομάδα θα φθάσουμε στα 680 εκατομμύρια. Όχι μόνο δεν χάνουμε πόρους από το Υπουργείο Υγείας, αλλά κερδίζουμε πόρους από άλλα Υπουργεία προς το Υπουργείο Υγείας για να δώσουμε στους συμπολίτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή ευκαιρία ενός καλύτερου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστώ στη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα.

Και τα έργα θα γίνουν όλα και όταν φτάσει η 30η Ιουνίου δεν θα έχουμε χάσει από το Υπουργείο Υγείας ούτε μισό έργο. Θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από ό,τι παραλάβαμε. Και αυτό μάς δίνει μεγάλη υπερηφάνεια.

Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Ξέρω ότι δίνετε αγώνα, όχι πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι και εμείς στο μέτρο που μπορούμε, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το νοσοκομείο να δουλέψει καλύτερα».