Ήπια πτώση κατέγραψαν σήμερα, Δευτέρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας ένα συγκρατημένο άνοιγμα για την τελευταία εβδομάδα συναλλαγών του έτους. Η υποχώρηση έρχεται μετά το κλείσιμο του S&P 500 και του Dow Jones σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα.

Τα πρόσφατα ρεκόρ των δύο βασικών δεικτών είχαν ενισχύσει, σύμφωνα με το Reuters, τις προσδοκίες για το λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη», ένα εποχικό φαινόμενο κατά το οποίο ο S&P 500 τείνει να καταγράφει κέρδη στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους και στις δύο πρώτες του Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το Stock Trader’s Almanac.

Αν και οι βασικοί δείκτες της Wall Street παρέμειναν αμετάβλητοι την Παρασκευή, φαίνεται ότι θα καταγράψουν κέρδη τον Δεκέμβριο έχοντας ενισχυθεί από ένα νέο ράλι στις τιμές των τεχνολογικών μετοχών μετά από την αισιόδοξη πρόβλεψη της Micron Technology (MU.O) νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, τα ήπια στοιχεία του Νοεμβρίου αναφορικά με τον πληθωρισμό και την απασχόληση, μαζί με τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα ακολουθήσει μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το 2026, ενισχύοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις αγορές τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 17% φέτος, καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε τον βασικό δείκτη των ΗΠΑ να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό STOXX 600, παρά το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές είχαν στραφεί σε άλλες αγορές νωρίτερα μέσα στο έτος με σκοπό τη διαφοροποίηση του κινδύνου.