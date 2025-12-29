Μία ομάδα Ουκρανών επιστημόνων από την Ερευνητική Βάση Βερνάντσκι στην Ανταρκτική, δημοσίευσε ένα βίντεο με υποβρύχιες λήψεις, τις οποίες όμως τράβηξε ένας πιγκουίνος.

Για το βίντεο χρησιμοποιήθηκε ένα GPS tracker και μια μικροσκοπική κάμερα που στερεώθηκε στην πλάτη του πιγκουίνου. Οι σκηνές που κατέγραψε η κάμερα δείχνουν πώς ακριβώς οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής βουτούν, πώς κυνηγούν «γαρίδες», πώς αιωρούνται φυσώντας αέρα κάτω από τα φτερά τους και πώς κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό σαν να θέλουν να πετάξουν στον αέρα.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχει παραποιηθεί καθόλου η ταχύτητά του. Σε αυτό βλέπουμε ακόμη το πώς οι πιγκουίνοι “πλένονται” ενώ κολυμπούν, κάτι που τους βοηθά να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες αλλά και στην προστασία από το κρύο.

Η έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, συνδράμει στην επικύρωση των δεδομένων GPS και ενισχύει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.