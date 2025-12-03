Κοινό μέτωπο συμπαράστασης προς τους αγρότες σχηματίζουν πλέον πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι στη Θεσσαλονίκη, με εκατοντάδες εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους να ενώνουν τις δυνάμεις τους στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της ΠΑΘΕ, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα.

​Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν περίπου 100 ταξί και 60 φορτηγά παραγωγών λαϊκών αγορών, ενώνοντας τη φωνή τους με τα τρακτέρ που κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

​«Μαζευτήκαμε εδώ, δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας, να πάμε όλοι μαζί στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα», δήλωσε εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών.

​Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει τα κοινά προβλήματα: «Περιμένουμε να έρθουν και οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών. Λαϊκές αγορές, ταξί και αγρότες ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους. Αύριο μεθαύριο θα ενώσουν κι άλλοι φορείς τις δυνάμεις τους απέναντι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στους μικρομεσαίους».

​Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ειδικά προβλήματα του κλάδου των ταξί, όπως η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπογραμμίζοντας πως «θέλουν να ακουμπήσουν όλη τη μικρομεσαία τάξη».

​Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ταξί διανύουν τη δεύτερη μέρα πανελλαδικής απεργίας με βασικό αίτημα την παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης έως το 2035, ενώ σε απεργία βρίσκονται και οι πωλητές λαϊκών αγορών αντιδρώντας στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.