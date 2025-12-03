Νέο μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα ετοιμάζονται να στήσουν οι αγρότες από τις Σέρρες, καθώς τα τρακτέρ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία.

Αν και από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Οπως αναφέρει συγκεκριμένα, το rthess.gr, αγρότες των Σερρών αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν στήσει φραγμό στον Λευκώνα και κατάφεραν να βγουν στην εθνική οδό από παράδρομο με τα τρακτέρ.

Στόχος είναι να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα και να το αποκλείσουν. Τα τρακτέρ έχουν περάσει μπροστά από το αστυνομικό μπλόκο και συνεχίζουν την πορεία τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρή αστυνομική δύναμη υπάρχει και στον κόμβο Σιδηροκάστρου.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, από χθες το βράδυ, η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα, εφαρμόζοντας επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο να αποτρέψει τη διέλευση των αγροτών προς το συνοριακό σημείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν στηθεί σε καίρια σημεία, δημιουργώντας δικά τους μπλόκα τόσο στον κεντρικό άξονα όσο και σε παράδρομους.

Επιπλέον, αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί και σε πολλούς αγροτικούς και παράπλευρους δρόμους, προκειμένου να αποτραπεί κάθε πιθανή προσπάθεια πρόσβασης προς τον Προμαχώνα μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Ένταση στο μπλόκο της Κορίνθου

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης, στον κόμβο του Κιάτου εκεί που αγρότες επιχείρησαν να κατέβουν πεζή στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Αγρότες ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις των ΜΑΤ, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση έληξε.

Στα μπλόκα οι αγρότες της χώρας

Την ίδια ώρα στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00.

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Από την 1η Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται και στην είσοδο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ, όπως αποφάσισαν στη χθεσινοβραδινή σύσκεψή τους, εντός της ημέρας θα κινηθούν προς τον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Στον κόμβο Κουλούρας, επίσης στην Ημαθία, βρίσκονται από χθες (2 Δεκεμβρίου) αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν, χθες, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται και με τρακτέρ, τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο – διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.