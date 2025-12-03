Ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στον κόμβο του Κιάτου, όταν οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν να κλείσουν τον δρόμο.

Η διαμαρτυρία τους εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχόμενων δράσεων που οργανώνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, με αιτήματα την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως τονίζουν, καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή.

Στο σημείο από νωρίς το πρωί είχαν φτάσει εκτός από αγροτικά μηχανήματα και παραγωγούς και δυνάμεις από το Α.Τ. Κιάτου που είχαν παραταχθεί για την αποτροπή του ενδεχόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν μερίδα των αγροτών επιχείρησε να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Οι δυνάμεις απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, ενώ κάποιοι από τους αγρότες κινήθηκαν εναντίον των ένστολων.

Ο αριθμός των αγροτών που βρίσκεται στον κόμβο του Κιάτου είναι μεγάλος. Η Ολυμπία Οδός προχώρησε σε ανακοίνωση εκτροπής κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο μεταξύ των κόμβων Αρχαίας Κορίνθου και Ξυλοκάστρου λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.