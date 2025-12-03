Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορέσουν να αναχωρήσουν προς την Αίγυπτο «τις προσεχείς ημέρες», κατ’ εφαρμογήν μέτρου που περιλαμβάνεται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

«Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ’ εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, η οποία ανήκει στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Cogat διευκρινίζει ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.