Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Φενέρ στο ΣΕΦ (4/12, 21:15) και στόχος του είναι η επιστροφή στις νίκες. Ωστόσο, ο Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής των Πειραιωτών στάθηκε και στη μεταγραφολογία και το πόσο τον κουράζει εκείνον και την ομάδα.

«Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, η Φενέρ προέρχεται από 5 σερί νίκες, 4 στο γήπεδο της. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, επανέρχονται τραυματίες. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η εικόνα της σε σχέση με πέρυσι. Φέτος παίζουν περισσοτερο iso. Ομάδα που σουτάρει καλά τη μπάλα και είναι πολύ καλή στο transition. Δύσκολο παιχνίδι, προερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι. Ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι το 25′ και μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε αυτό που πρέπει να κάναμε. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο κομμάτι αυτό για να μην επαναληφθεί αυτό», είπε αρχικά.

«Έχουμε κάποια θέματα, ο Φουρνιέ ανέβασε πυρετό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για αύριο. Δεν θα κάνει προπόνηση. Ο ΜακΚίσικ είναι εκτός. Επανέρχεται ο Νιλικίνα. Έχουμε παίκτες και ρόστερ για να ανταγωνιστούμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε», τόνισε στη συνέχεια o έμπειρος τεχνικός.

Για το αν τον έχει κουράσει η μεταγραφολογία, o κόουτς του Ολυμπιακού είπε: «Δεν μπορώ να ερωτόμαι συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία είναι ποιον γκαρντ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και έχουμε και τα ματς που είναι κρίσιμα για εμάς. Πρωτάθλημα, EuroLeague, είναι κουραστικό. Επηρεάζονται όλοι γιατί όλοι διαβάζουν. Το πρώτο θέμα είναι ο γκαρντ του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι ενοχλητικό. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».