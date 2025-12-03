Μία φάτνη με «woke» προσέγγιση έχει προκαλέσει οργή στη Βρυξέλλες, μετά την απόφαση της δημιουργού να τοποθετήσει pixels στα πρόσωπα του Ιησού, της Μαρία και του Ιωσήφ, ώστε να αντιπροσωπεύουν «ένα διαφορετικό μείγμα χρωμάτων δέρματος».

Το έργο, με τίτλο «Fabrics of the Nativity», δημιουργήθηκε από την τοπική καλλιτέχνιδα Βικτόρια-Μαρία Γκέιερ και έγινε κατόπιν παραγγελίας των Καθεδρικών Ναών του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γκουντούλα.

Αποκαλυφθείσα στις 28 Νοεμβρίου, η φάτνη παρουσιάζει τρεις φιγούρες σε φυσικό μέγεθος των Αγίων, καθώς και τους τρεις μάγους, ένα γαϊδούρι, έναν βοσκό και ένα πρόβατο, όλοι φτιαγμένοι από ανακυκλώσιμα υλικά. Η Γκέιερ δήλωσε ότι σχεδίασε τη φάτνη, «ώστε όλοι να μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε αυτή».

Ωστόσο, η εγκατάσταση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς κατοίκους της βελγικής πρωτεύουσας να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Η ένταση έφτασε στο σημείο, ώστε η υφασμάτινη κεφαλή του μωρού Ιησού να βρεθεί κομμένη και αφαιρεμένη από τη φάτνη μόλις μία μέρα μετά τα αποκαλυπτήρια, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ανάλυση των καμερών ασφαλείας από την αστυνομία έδειξε μόνο μια θολή σιλουέτα και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι.

Ο Βέλγος γερουσιαστής, Ζωρζ-Λουί Μπουσέ, ηγέτης του κεντροδεξιού Κινήματος Μεταρρυθμιστών, καταδίκασε τη φάτνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Τι άσχημο, μια κοινωνία που αρνείται τις αξίες της. Αυτή η φάτνη είναι φρικτή και προσβάλλει τις παραδόσεις μας – περισσότερο μοιάζει με ζόμπι σε σταθμούς των Βρυξελλών παρά με πραγματική φάτνη». Το κόμμα του ξεκίνησε διαδικτυακή συλλογή υπογραφών ζητώντας την επιστροφή μίας πιο παραδοσιακής φάτνης.

Στην αίτηση αναφέρεται: «Μια κοινωνία που ενσωματώνει όλους είναι αυτή που φέρνει τους ανθρώπους μαζί, και τα Χριστούγεννα είναι η απόλυτη γιορτή της ενότητας. Ωστόσο, αυτές οι φιγούρες χωρίς πρόσωπα μοιάζουν περισσότερο με ζόμπι που βρίσκονται γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς των Βρυξελλών παρά με φάτνη και δεν εκπροσωπούν με κανέναν τρόπο το πνεύμα των Χριστουγέννων».

Ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλόουζ, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, υπερασπίστηκε το σχέδιο κατά την παρουσίασή του, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθεί η πολυπολιτισμική κληρονομιά της πόλης. Όπως είπε: «Οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη της διαφορετικότητας. Αυτή η φάτνη υιοθετεί μια συμπεριληπτική προσέγγιση για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμη: «Η παλιά φάτνη είχε χρησιμοποιηθεί για 25 χρόνια και παρουσίαζε πολλά ελαττώματα. Ήταν ώρα να ακολουθήσουμε μια νέα κατεύθυνση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη δημιουργία της Βικτόρια-Μαρία και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η καλλιτέχνιδα δεν θα δεχτεί προσωπικές επιθέσεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να βρει τη νέα φάτνη όμορφη ή άσχημη, αλλά κάποιες αντιδράσεις είναι απλά υπερβολικές. Αυτή η ένταση πρέπει να υποχωρήσει».

Οι απόψεις των κατοίκων παραμένουν διχασμένες σχετικά με το αν η φάτνη πρέπει να παραμείνει. Η Κριστίν, δασκάλα νηπιαγωγείου, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι η ιδέα θα μπορούσε να είχε αποτέλεσμα, αλλά θεωρεί ότι είναι εκτός εποχής: «Νομίζω ότι το concept θα μπορούσε να ήταν ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σχέση με την ιστορία των Χριστουγέννων. Ως έργο τέχνης θα μπορούσε να είναι όμορφο, αλλά ίσως σε ένα μουσείο παρά σε δημόσια πλατεία».

Αντίθετα, ο Γκερτ, ιερέας από το Wezembeek-Oppem, δήλωσε στην The Brussels Times ότι δεν βλέπει κανένα κακό στη φάτνη. «Είναι ακόμα φάτνη. Το νόημα παραμένει. Είναι όμορφη, βαθιά, απλή, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε αυτή», τόνισε.

Τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι το κόστος της εγκατάστασης θα ανέλθει στα 65.000 ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.