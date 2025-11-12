Το ΣΕΦ πάγωσε για τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις και ο Ματίας Λεσόρ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης με ανάρτησή του στα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έχασε όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στη δράση πριν λίγες μέρες, στον αγώνα με την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι φίλοι των Πειραιωτών και φυσικά και ο ίδιος ο Έβανς περίμεναν πώς και πώς και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του αλλά τελικά όλοι πάγωσαν.

Ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια λόγω νέου τραυματισμού μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι και αν υπάρχει ένας παίκτης που ξέρει πολύ καλά πώς αισθάνεται αυτή τη στιγμή είναι ο Λεσόρ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό του τον περσινό Δεκέμβριο.

Έτσι, με ανάρτησή του στα social media ο σέντερ του Παναθηναϊκού θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον γκαρντ του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Πραγματικά σκληρό να το βλέπεις… Οι προσευχές μαζί σου Κίναν Έβανς».