Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις για τη 10 αγωνιστική της Euroleague και το ΣΕΦ πάγωσε με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, μόλις 1 λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε πριν λίγες μέρες, κόντρα στην Καρδίτσα, το ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» έχοντας χάσει όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού και άπαντες περίμεναν να τον δουν σε δράση και στη Euroleague.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον Έβανς φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του όταν σηκώθηκε για να μπει ως αλλαγή και μόλις 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα αργότερα το ΣΕΦ… πάγωσε. Ο λόγος; Νέος τραυματισμός.

Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια λέγοντας «απίστευτο» στους συμπαίκτες του, την ώρα που στις εξέδρες υπήρχε η απόλυτη σιωπή καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έγινε.