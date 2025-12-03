Έντονο προβληματισμό προκάλεσε στην ηγεσία της ΕΛΑΣ το γεγονός ότι στο αποχετευτικό δίκτυο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης εντοπίστηκαν πεταμένα 9 πιστόλια φωτοβολίδας – κρότου. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν συνεργείο υδραυλικών κλήθηκε, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες ξεβουλώματος και συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου.

Δεν πίστευε στα μάτια του ο υδραυλικός που πρώτος αντίκρισε τα 9 πιστόλια σε αυτό το σημείο.

Πρόκειται για όπλα οξειδωμένα από τον χρόνο και τις συνθήκες, άρα μη λειτουργικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η εύρεση του οπλισμού αυτού δεν είναι κάτι ανησυχητικό.

Το newsbeast εξασφάλισε φωτογραφία των πιστολιών, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική έρευνα για τα όπλα.