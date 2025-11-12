Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague με το 95-78 επί της Ζαλγκίρις, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σοβαρός, όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» γκρέμισαν τους Λιθουανούς από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ, πιάνοντάς τους στο 7-3. Δεν μπορούν να το χαρούν όσο θα ήθελαν όμως και ο λόγος είναι ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Έβανς επέστρεψε πριν λίγες μέρες στη δράση έχοντας χάσει όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού και τραυματίστηκε ξανά ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, με τον Μπαρτζώκα να ερωτάται μετά τη λήξη του παιχνιδιού για το αν έχει κάποια ενημέρωση για τον Αμερικανό γκαρντ.

«Όχι, όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Φαίνεται όμως ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Καλύτερα ας περιμένουμε λίγο μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων», ήταν τα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού.