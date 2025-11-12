Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης είναι μια τρανς γυναίκα που παρενοχλούσε τη γιατρό που πραγματοποίησε την επέμβαση αλλαγής φύλου της, καθώς ήθελε να έρθουν πιο κοντά με πρόσχημα ότι χρειαζόταν να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο.

Πιο αναλυτικά, η Vivienne Taylor από τη Βρετανία, το 2021 επισκέφθηκε δημόσιο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε φυλομετάβαση, με τη χειρούργο Tina Rashid να την αναλαμβάνει, αφού ειδικεύεται στον συγκεκριμένο ιατρικό τομέα.

Λίγο καιρό αργότερα και χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, η Vivienne έκλεισε νέο ραντεβού με τη γιατρό και της έδωσε μια τούρτα, σε ένδειξη ευγνομοσύνης που την φρόντισε. Η Tina το εξέλαβε ως μια ευγενική χειρονομία, αλλά αμέσως το μετάνιωσε, καθώς η Vivienne άνοιξε το κινητό της και η γιατρός είδε δεκάδες φωτογραφίες της αποθηκευμένες, αρκετές από προσωπικές της στιγμές που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Vivienne Taylor. Όταν συνελήφθη, ανέφερε ότι σπουδάζει για να γίνει γιατρός, όπως η Tina Rashid που πραγματοποίησε την επέμβαση αλλαγής φύλου της

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γιατρός έδωσε εντολή στο προσωπικό να μην της κλείσουν ξανά ραντεβού με τη συγκεκριμένη ασθενή, αλλά ο εφιάλτης της μόλις είχε ξεκινήσει. Μέχρι τους πρώτους μήνες του 2025, η τρανς γυναίκα παρενοχλούσε συστηματικά τη γιατρό, απαιτώντας να συναντηθούν.

Αρχικά, επιχειρούσε να τη δει στο νοσοκομείο που εργαζόταν, προφασιζόμενη ότι είχαν κλείσει ραντεβού. Το προσωπικό την έμαθε όμως και κάθε φορά που εκείνη εμφανιζόταν, ειδοποιούσαν την ασφάλεια ή την αστυνομία.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε απειλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι πάντα παίρνει αυτό που θέλει. «Είμαι το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, χαίρεσαι να με έχεις δίπλα σου. Αλλά αν δεν με προσέξεις, μπορώ να γίνω ο χειρότερος εφιάλτης σου», έγραψε ενδεικτικά σε μια ανάρτηση μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα για να συναντήσει την γιατρό της.

Η Tina Rashid

Η Tina Rashid προχώρησε σε περιοριστικά μέτρα λοιπόν και η Vivienne Taylor αναγκάστηκε να μετακομίσει, ώστε να μη βρίσκεται κοντά στο χώρο εργασίας, χωρίς να σταματήσει η παρενόχληση.

Εφόσον δεν μπορούσε να την δει από κοντά, ξεκίνησε να στέλνει απειλητικά emails, όπου μεταξύ άλλων έγραφε «θα βιάσω τον φίλο σου, αν δεν σε δω» και «πρέπει να βρεθούμε από κοντά, θα αυτοκτονήσω, δεν αντέχω χωρίς την παρουσία σου».

Η γιατρός απευθύνθηκε ξανά στη βρετανική αστυνομία με τις αρχές να συλλαμβάνουν την Vivienne Taylor. Μάλιστα, όταν συνελήφθη, ισχυρίστηκε ότι δεν παρενοχλούσε τη γιατρό, αλλά ζητούσε συμβουλές, επειδή ήθελε ακολουθήσει το επάγγελμα της, αναφέροντας ότι σπουδάζει για να γίνει γιατρός. Τελικά, η τρανς γυναίκα δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα σε δίκη που έγινε, ενώ τώρα αναμένει να μάθει την ετυμηγορία του δικαστηρίου.