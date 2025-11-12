Καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε με 104-96 την Ανβίλ εντός έδρας για την 5η αγωνιστική του ομίλου.

Με τον Μέλβιν να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και κατάφεραν να ολοκληρώσουν χωρίς λάθος το πρώτο δεκάλεπτο, προηγούμενοι με 29-21.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο και με μπροστάρηδες Μέλβιν και Ντιμσά προηγήθηκαν με 33-23 και στη συνέχεια με 50-36, κλείνοντας τελικά το πρώτο ημίχρονο στο +13 (55-42).

Ο Μέλβιν είχε 20 πόντους στο πρώτο μισό του αγώνα και οδηγούσε με ασφάλεια τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι πάντως χαλάρωσαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε στην τρίτη περίοδο. Η Ανβίλ, επομένως, βρήκε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 80-75.

Το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε ντέρμπι και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν και να προσπεράσουν (82-84), για να σκοράρει με τρίποντο ο Ντιμσά δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον «δικέφαλο του βορρά» (85-84). Προβάδισμα που κράτησε μέχρι το τέλος, παίρνοντας τη νίκη με 104-96, πλησιάζοντας κι άλλο στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96