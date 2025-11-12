Ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος στον Ολυμπιακό, καθώς στο ντεμπούτο του στην EuroLeague υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι, ένας τραυματισμός που τον αφήνει εκτός δράσης για την υπόλοιπη σεζόν.

Μετά την επίσημη διάγνωση, ο Ολυμπιακός αφιέρωσε ξεχωριστή ανάρτηση στον παίκτη, εκφράζοντας τη στήριξή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:

«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου στο αριστερό του πόδι. Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνε δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος» γράφει η λεζάντα της δημοσίευσης,