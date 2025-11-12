Το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας γνωστοποίησε σήμερα ότι περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι υπηρεσίες στρατολόγησης επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Κενυάτες σε αυτόν τον πόλεμο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Κίεβο ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.436 μαχητές από 36 αφρικανικές χώρες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως Ρωσία δελεάζει Αφρικανούς για να υπογράψουν συμβάσεις που «ισοδυναμούν με θανατικές ποινές», απευθύνοντας έκκληση προς τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προειδοποιήσουν τους πολίτες τους.

«Οι επιχειρήσεις στρατολόγησης στη Ρωσία φέρονται να έχουν επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβουν Αφρικανούς, μεταξύ των οποίων και Κενυάτες», αναφέρει η ανακοίνωση του κενυατικού υπουργείου Εξωτερικών. «Περισσότεροι από 200 Κενυάτες ενδέχεται να έχουν ενταχθεί στον ρωσικό στρατό… τα δίκτυα στρατολόγησης εξακολουθούν να είναι ενεργά τόσο στην Κένυα όσο και στη Ρωσία», επισημαίνεται.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας, η κενυατική πρεσβεία στη Μόσχα έχει καταγράψει τραυματισμούς νεοσυλλέκτων, στους οποίους φέρονται να προσφέρθηκαν έως και 18.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων τους για έκδοση βίζας, μετακίνηση και διαμονή.

Σε επιχείρηση που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο κοντά στο Ναϊρόμπι, οι κενυατικές αρχές ανακοίνωσαν πως διέσωσαν 21 Κενυάτες οι οποίοι προετοιμάζονταν για την ανάπτυξή τους στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ένας συλληφθείς βρίσκεται αντιμέτωπος με δίωξη για αυτήν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Ναϊρόμπι, οι διασωθέντες είχαν παραπλανηθεί σχετικά με τη φύση της απασχόλησής τους, καθώς πίστευαν πως θα προσέφεραν υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, όπως η συναρμολόγηση drones και η διαχείριση χημικών.