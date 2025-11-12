Η διοίκηση του ομίλου Helleniq Energy παρουσίασε απόψε τη νέα εταιρεία του στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με την επωνυμία Enerwave, η οποία διαδέχεται την Elpedison.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε, εξετάζονται νέες επενδύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη και διπλασιασμό της ισχύος των ανανεώσιμων Πηγών.

Η νέα εμπορική στρατηγική περιλαμβάνει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας για τους μεγάλους πελάτες και συνέργειες με το δίκτυο των πρατηρίων καυσίμων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Ανδρέας Σιάμισιης παρουσίασε την μετεξέλιξη του ομίλου από πετρελαϊκή σε εταιρεία ενέργειας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες ευκαιρίες που διανοίγονται, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σε χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας από τις ενεργειακές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ