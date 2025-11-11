Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» γράφουν την Τελευταία Πράξη και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Τι θα δούμε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 65

Ο Διονύσης είναι σοκαρισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγη και αποκαλύπτει στην Κλέλια ότι ο Άγης παραδέχτηκε ότι τον παγίδευσε για να τον εκδικηθεί που κοιμήθηκε με τη Μαρίνα. Παράλληλα, η Μάγια αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον γάμο της και επιστρέφει στο σπίτι. Ο Μάρκος προσπαθεί να μάθει από την Κλέλια γιατί παραιτήθηκε ο Χρήστος κι εκείνη τον συμβουλεύει κάποια στιγμή να μιλήσει με τη Μαρίνα. Η Βάνα προτρέπει τον Άγη να φύγουν με τη Μάγια από την Ελλάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί όσο μένουν δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα, ενώ ζητάει από τη Μαρίνα να της πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες της με τον Άγη. Η Χρύσα, η Κλέλια κι ο Διονύσης είναι θυμωμένοι με τη συμπεριφορά του Άγη, ενώ ο Μάνος ανησυχεί μήπως ο Άγης στραφεί και εναντίον της Χρύσας. Η Κλέλια και ο Διονύσης μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους. Ο Άγης πηγαίνει απροειδοποίητα στο σπίτι της Μαρίνας και ο τσακωμός τους παίρνει μια αναπάντεχη τροπή…

Δείτε το trailer:

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.