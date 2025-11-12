Η ΑΕΚ ισοπέδωσε με 95-64 τη Ρίγα, πήρε την 4η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League και είναι πλέον αγκαλιά με την 1η θέση του ομίλου της.

Η Ένωση ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, όπως δείχνει και το 8-1 στο 3′. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, αντέδρασαν και κατάφερναν να μένουν κοντά στο σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ 26-20 έπειτα από καλάθι του Μπάρτλεϊ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήθελαν να ξεφύγουν αλλά δεν μπορούσαν και στο 18′ βρέθηκαν και πίσω στο σκορ, με 37-38, για να έρθει η ισοπαλία (41-41) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο, όμως, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους…

Με σκόρερ τον Μπάρτλεϊ ο «δικέφαλος αετός» προηγήθηκε με 49-43 και τρέχοντας σερί κατάφερε να βρεθεί στο +13 (56-43) και στη συνέχεια στο +17 (65-48), μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με στόχο να κλειδώσει τη νίκη. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.

Η ΑΕΚ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι σε μια Ρίγα που δεν μπορούσε να αντιδράσει και η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, για να επικρατήσει τελικά με 95-64 για το 4×4.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64