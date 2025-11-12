Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League και ο Κρις Σίλβα ξεσήκωσε τους πάντες με ένα κάρφωμά του, γνωρίζοντας την αποθέωση και από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα social media.

Η Ένωση έχει κάνει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλει την 4η για να αγκαλιάσει την 1η θέση του ομίλου, με τον Σίλβα να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα. Και το έδειξε με εμφατικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, έπειτα από ένα επιθετικό ριμπάουντ και ασίστ του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο Σίλβα πήρε τη μπάλα, πάτησε δυνατά και… ισοπέδωσε τον αντίπαλό του, κάνοντας το καλύτερο κάρφωμα της σεζόν, όπως έγραψε το BCL στον επίσημο λογαριασμό του στα social media.