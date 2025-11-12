Η Ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε ένα από τα πιο δυναμικά σημεία της τελευταίας δεκαετίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται, τα κεφάλαια επιστρέφουν και οι πόλεις επαναπροσδιορίζονται μέσα από έργα που συνδυάζουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η delta Group εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό: το 1ο “delta” Real Estate Forum | Επενδύσεις – Προοπτικές 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στο Larissa Imperial.

Ένα συνέδριο που ενώνει τις δυνάμεις της αγοράς

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Επιμελητηρίου Λάρισας, και φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όσους επενδύουν, σχεδιάζουν ή διαμορφώνουν το μέλλον του real estate στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από τον τραπεζικό, θεσμικό και επιχειρηματικό χώρο, καθώς και από τους τομείς ενέργειας, κατασκευών, τεχνολογίας και υγείας, προσφέροντας μια ολιστική εικόνα των προοπτικών που διαμορφώνονται για το 2026.

Διεθνές πάνελ επενδύσεων – Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ξεχωρίζει το διεθνές πάνελ επενδύσεων, με συμμετοχές από Πορτογαλία και Βουλγαρία, που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές και στρατηγικές διεθνούς κεφαλαίου, αναδεικνύοντας την ανοδική πορεία της Ελλάδας ως κόμβου επενδυτικής σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη.

Θεματικές Ενότητες

Το συνέδριο θα αναπτυχθεί γύρω από πέντε βασικούς άξονες:

Αγορά Ακινήτων & Τάσεις του 2026 Επενδύσεις & Νέες Μορφές Χρηματοδότησης Το Ενδιαφέρον των Ξένων Επενδυτών στη Νότια Ευρώπη Κοινωνική Στέγαση & Προσιτή Ανάπτυξη Real Estate και Υγεία – Ο νέος αναδυόμενος τομέας της δεκαετίας

“Η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα εποχή επενδυτικής ωριμότητας,» δήλωσε η Delta Group

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν θεσμό διαλόγου και συνεργασίας, που θα ενώνει τους θεσμικούς, τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές γύρω από ένα κοινό όραμα: την ανάπτυξη μιας ισχυρής, βιώσιμης αγοράς ακινήτων που ξεκινά από την περιφέρεια και αγγίζει όλη τη χώρα.”

Συμμετοχή & Πληροφορίες

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, ωστόσο λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.