Ο Νέβιλ Χάσμπαντ, ο χειρότερος σεξουαλικός δράστης στη Βρετανία, βίαζε και βασάνιζε νεαρούς άνδρες σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, ενώ η κακοποίηση αγνοήθηκε ή απορρίφθηκε από τις φυλακές, την αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Χάσμπαντ ηγήθηκε ενός καθεστώτος τρόμου, μαζί με τον Λέσλι Τζόνστον και άλλους ανώνυμους υπαλλήλους και νυχτερινό προσωπικό, που κακοποιούσαν συστηματικά εκατοντάδες νεαρούς άνδρες και αγόρια που υποτίθεται ότι έπρεπε να προστατεύουν και να βοηθούν.

Μια καταδικαστική έκθεση, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει τις φρικτές συνθήκες που επικρατούσαν στο κέντρο κράτησης Medomsley στο County Durham μεταξύ 1961 και 1987.

Περισσότεροι από 2.000 νεαροί άνδρες και αγόρια καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση στο πρώην ορφανοτροφείο της Βικτωριανής εποχής για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Τα εγκλήματα αυτά καλύφθηκαν τόσο αποτελεσματικά, που ο Χάσμπαντ έλαβε ακόμα και το Μετάλλιο Αυτοκρατορικής Υπηρεσίας για τον ρόλο του στις φυλακές και έγινε δεκτός ως ιερέας σε εκκλησία.

Η έκθεση της Επιτρόπου των Φυλακών με τίτλο «Operation Deerness» ανέδειξε την «εκτεταμένη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση» στο ίδρυμα σε βάρος νεαρών παραβατών. Οι αρμόδιοι, από το προσωπικό έως την Υπηρεσία Φυλακών και το υπουργείο Εσωτερικών, κατηγορούνται ότι έκλεισαν τα μάτια τους, αφήνοντας χιλιάδες θύματα να υποφέρουν.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης είχε λάβει 2.831 καταγγελίες για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση στο Medomsley κατά την περίοδο αυτή. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι υπάλληλος των φυλακών συμμετείχε στα εγκλήματα.

Βιασμοί και βασανιστήρια

Από τη στιγμή που οι κρατούμενοι φτάνανε στο κέντρο, αντιμετώπιζαν σωματική κακοποίηση και εισάγονταν άμεσα σε τιμωρία «βραχείου και σκληρού σοκ», που καθιερώθηκε ως πρακτική στο ίδρυμα. Το Medomsley ήταν γνωστό για τη «σκληρή και αυστηρή φύση» του και οι νεαροί άνδρες έπρεπε να απευθύνονται σε όλους ως «Sir». Μετά την άφιξή τους, υπόκεινταν σε σωματική κακοποίηση κατά το μπάνιο, τη σωματική έρευνα, τον καθαρισμό, την εργασία και ακόμη και κατά τις ιατρικές εξετάσεις.

Η «κουλτούρα σιωπής» του κέντρου επέτρεψε σε δράστες όπως ο Χάσμπαντ, τον οποίο η Επίτροπος των Φυλακών, Άντριαν Άσερ, περιέγραψε ως «πιθανόν τον πιο παραγωγικό σεξουαλικό δράστη στην ιστορία της Βρετανίας», να δρα ανενόχλητος.

Σύμφωνα με την έκθεση 202 σελίδων:

Το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης είχε λάβει 2.852 καταγγελίες για σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στο Medomsley ως τον Αύγουστο 2025.

Από τις 549 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, οι 388 ήταν εναντίον του Νέβιλ Χάσμπαντ, με μόνο 50 να μην τον αναφέρουν ως βασικό δράστη.

Το προσωπικό γνώριζε την κακοποίηση και αναφερόταν στα θύματα του Χάσμπαντ ως «συζύγους» του, σε αστεία.

Σε έρευνα στις κουζίνες βρέθηκαν σεξουαλικά βοηθήματα και πορνογραφικό υλικό. Ο Χάσμπαντ κατάφερε να αποτρέψει μελλοντικές έρευνες στις κουζίνες, εκμεταλλευόμενος τον διευθυντή.

Είχε μεγάλη εξουσία αν και χαμηλόβαθμος και ενεργούσε μαζί με τον συνάδελφό του, Λέσλι Τζόνστον.

Στοιχεία υποδεικνύουν ότι ακόμη και αστυνομικός συμμετείχε στα εγκλήματα.

Οι κρατούμενοι, ηλικίας 17 έως 21 ετών, υπέστησαν τακτική βία με την ενθάρρυνση του προσωπικού.

Η ιστορία του κέντρου κράτησης

Το πρώην ορφανοτροφείο λειτούργησε ως ανώτερο κέντρο κράτησης για παραβάτες 17-21 ετών, με ποινές από τρεις έως έξι μήνες για αδικήματα όπως κλοπή, μη καταβολή προστίμων και ληστεία. Τα κέντρα κράτησης εισήχθησαν το 1952 και η αυστηρή στρατιωτικού τύπου διαχείριση ενισχύθηκε από την κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ, πριν καταργηθούν με τον Ποινικό Κώδικα του 1988.

Το Medomsley άνοιξε το 1961 και ο Χάσμπαντ προσλήφθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. Δύο μήνες μετά την πρόσληψή του, ξεκίνησε να κακοποιεί τους κρατούμενους και συνέχισε μέχρι τον Αύγουστο του 1985. Από τις 549 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, οι 388 αφορούσαν τον υπεύθυνο κουζίνας, με όλες εκτός από 50 να τον αναφέρουν ως βασικό δράστη.

Ο Άντριαν Άσερ τόνισε ότι η εξουσία που είχε ο Χάσμπαντ ήταν απόλυτη, καθώς μπορούσε να επιβραβεύει ή να τιμωρεί μέσω του φαγητού και της απομόνωσης των κρατουμένων, εκμεταλλευόμενος ακόμα και τη γεωγραφία του Medomsley. Το προσωπικό γνώριζε την κακοποίηση και ανέφερε σε αστεία τους τα θύματα ως «συζύγους», γεγονός που δείχνει αμέλεια ή συνενοχή.

Η σύλληψη και οι έρευνες

Το 1999, ο Χάσμπαντ συνελήφθη στο πλαίσιο της «Operation Voice», έρευνας για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Βρέθηκαν πάνω από 30 βίντεο σκληρής πορνογραφίας στο σπίτι του. Κατηγορήθηκε και ανακλήθηκαν οι ιερατικές του αρμοδιότητες, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε. Η εκκλησία τον επανέφερε ως ιερέα το 2000.

Μεταξύ 2001 και 2023, η Durham Constabulary διεξήγαγε τρεις έρευνες, αποκαλύπτοντας ευρεία σωματική κακοποίηση τουλάχιστον 2.000 κρατουμένων. Ο Χάσμπαντ καταδικάστηκε συνολικά για 27 σεξουαλικά εγκλήματα σε 24 θύματα, λαμβάνοντας ποινή 10 ετών. Το 2005, δικαστής αποφάσισε τη διακοπή περαιτέρω υποθέσεων, «καθώς δεν εξυπηρετεί πλέον το δημόσιο συμφέρον», επηρεάζοντας πολλούς επιζώντες.

Το 2019, το υπουργείο Δικαιοσύνης δαπάνησε 3,6 εκατ. λίρες για 237 αποζημιώσεις θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από τον Χάσμπαντ, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο δράστης απελευθερώθηκε το 2009 και πέθανε το 2010, ενώ στοιχεία δείχνουν ότι πιθανόν να είχε διαπράξει περισσότερα εγκλήματα και εκτός Medomsley, ξεπερνώντας τον διαβόητο Τζίμι Σάβιλ.