Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μια από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις, αλλά η χαρά γρήγορα χάθηκε, μετά τον… εύκολο θρίαμβο επί της ομάδας του Κάουνας.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς «πάγωσε» το ΣΕΦ και συγκλόνισε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η ατυχία του Αμερικανού παίκτη φαίνεται να μην έχει τέλος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω των social media, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον παίκτη του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Μείνε δυνατός, ευχές για γρήγορη ανάρρωση».



Οι εξετάσεις του Κίναν Έβανς έδειξαν ρήξη του αχίλλειου τένοντα του αριστερού ποδιού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, έχοντας να αντιμετωπίσει για ακόμη μία φορά ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.