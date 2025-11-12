Την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στον Καναδά, ανακοίνωσε η ΑΕΚ και μάλιστα την ώρα που έπαιζε με τη Ρίγα, την οποία συνέτριψε, για το Basketball Champions League.

Η Ένωση ήθελε να ενισχυθεί στη θέση του φόργουορντ και το έκανε αποκτώντας τον 24χρονο Αμερικανό, με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ01).

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε τα ξημερώματα συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γκρεγκ Μπράουν γεννήθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2001 στο Ντάλας του Τέξας και με ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Φοίτησε στο Vandegrift High School στο Όστιν, όπου στην τελευταία του σεζόν κατέγραψε 26.1 πόντους, 13.2 ριμπάουντ, 3.5 τάπες και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας το σχολείο του σε ρεκόρ 33-3 και στα προημιτελικά της περιφέρειας 6A. Για τις εμφανίσεις του αναδείχθηκε ως Παίκτης της Χρονιάς στο Τέξας, ενώ έλαβε και την ύψιστη διάκριση συμμετέχοντας στο McDonald’s All-American Game.

Το 2020 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου στην μοναδική του σεζόν στο NCAA μέτρησε 9.3 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.0 τάπα ανά αγώνα, ξεκινώντας βασικός σε 24 από τα 26 ματς που αγωνίστηκε.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στο ΝΒΑ, όταν επιλέχθηκε το 2021 στο Νο43 του Draft από τους New Orleans Pelicans και αμέσως παραχωρήθηκε στους Portland Trail Blazers. Με τους Blazers αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2021-2023), πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ στις 23 Οκτωβρίου 2021 απέναντι στους Phoenix Suns.

Τη σεζόν 2021-22 είχε μέσο όρο 4.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 48 αγώνες, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους απέναντι στους Detroit Pistons στις 21 Μαρτίου 2022. Την επόμενη περίοδο (2022-23) αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια με 1.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα στη NBA G-League είχε 12.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.5 τάπες ανά αγώνα με τους Ontario Clippers.Το 2023 υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Dallas Mavericks, μετρώντας 2.5 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 6 εμφανίσεις στην κορυφαία λίγκα, ενώ στους Texas Legends (θυγατρική των Mavericks) ξεχώρισε με 10.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 τάπες.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήκει στους Mexico City Capitanes της NBA G-League, ενώ την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στην Calgary Surge του Καναδά.

Γκρεγκ, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»».