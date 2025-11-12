Μια βραδιά αφιερωμένη σε όλους όσους πρόσφεραν και βοήθησαν τα άτομα με νοητική υστέρηση καθώς και του στόχους του Συλλόγου «Αγάπη και Φροντίδα» αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Εργαστήρι», πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες.

Στους χώρους του Συλλόγου παρουσία της Προέδρου, Νανάς Κουμπλή, και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ, απονεμήθηκαν και τα βραβεία σε προσωπικότητες που στάθηκαν δίπλα στην όλη προσπάθεια.

Άννα Βαγενά , Μαρία Χατζηνάσιου, Νανά Κουμπλή (Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ») και Λένα Νίτσου – Ψαθά

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς ενώ την βραδιά προλόγισε η Πρόεδρος του Συλλόγου φίλων ΑμεΑ «Αγάπη και Φροντίδα» Νανά Κουμπλή που τόνισε πως ο σύλλογος μέσα από μια πολύχρονη πορεία προσφοράς στα άτομα με νοητική στέρηση έχει ήδη πετύχει την δημιουργία πέντε κατοικιών όπου κατοικούν 42 άτομα με νοητική στέρηση που διδάσκονται στο «Εργαστήρι» και βαδίζει ήδη προς την δημιουργία της έκτης κατοικίας.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους, ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης Γιάννης Σπανός (το βραβείο παρέλαβε η ανιψιά του Σοφία Μαγκαφά), ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης Μάριος Τόκας, ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής Λουκιανός Κηλαηδόνης (το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, ηθοποιός Άννα Βαγενά).

Οι βραβευμένοι με το τιμητικό βραβείο προσφοράς στα ΑμεΑ Μάκης Δελαπόρτας, Άννα Βαγενά (για τη προσφορά του Λουκιανού Κηλαηδόνη), Γιώργος Χατζηνάσιος, Λένα Νίτσου – Ψαθά με την Νανά Κουμπλή (Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»)

Επίσης βραβεύτηκε ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος ο οποίος αποτέλεσε την έκπληξη της βραδιάς αφού έπαιξεστο πιάνο μια αγαπημένη του επιτυχία την οποία συνόδευσε στο μικρόφωνο ο παρουσιαστής της βραδιάς, δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς. Ακόμη βραβεύτηκαν οι διακεκριμένοι μουσικοσυνθέτες Σταμάτης Σπανουδάκης και Στέφανος Κορκολής.



Ακολούθησε η βράβευση του ηθοποιού-συγγραφέα Μάκη Δελαπόρτα.Στην συνέχεια απονεμήθηκε βραβείο στην εγγονή του Δημήτρη Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του, Λένα Νίτσου-Ψαθά που προσέφερε στον σύλλογο το έργο του παππού της «Ζητείται Ψεύτης» που παίχτηκε στο Πολεμικό Μουσείο για τον σκοπό της ανέγερσης της έκτης κατοικίας διαβίωσης των ΑμεΑ.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς με την βραβευμένη με το τιμητικό βραβείο προσφοράς στα ΑμεΑ Λένα Νίτσου – Ψαθά (εγγονή του Δημήτρη Ψαθά, εκδότρια των Απάντων του)

Ακολούθησε η βράβευση του συγγραφέα Κώστα Παπασπήλιου και η εκδήλωση έληξε με την βράβευση του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου που επανειλημμένως έχει προσφέρει το κηποθέατρο Παπάγου για τις εκδηλώσεις του συλλόγου υπέρ των ΑμεΑ.



Ανάμεσα στις προσωπικότητες που υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Νανά Κουμπλή και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Μαρία Τουρκοχωρίτη, ξεχωρίσαμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Κώτσηρα.

Οι βραβευμένοι με το τιμητικό βραβείο προσφοράς στα ΑμεΑ Κώστας Παπασπήλιος (συγγραφέας), Γιώργος Χατζηνάσιος ( συνθέτης), Νανά Κουμπλή (Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Νανά Κουμπλή), Σοφία Μαγκαφά (ανιψιά του συνθέτη Γιάννη Σπανού) και Ηλίας Αποστολόπουλος ( Δήμαρχος Παπάγου –Χολαργού)

Τον Βουλευτή της Ν.Δ. Δημήτρη Καιρίδη, την βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη, τον Ιωάννη Κατσαγκόλη (εκπρόσωπο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως).

Τον Κλεάνθη Βαρελά (τέως Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής και εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά), τον τέως Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού Βασίλειο Ξύδη, το ζεύγος Ιωάννη Περδικάρη, την Αντιδήμαρχο Παπάγου-Χολαργού Ειρήνη Βεντουζά-Παπανικολάου, την Ντίνα Καλλιοντζή μέλος της Εκτελεστικής γραμματείας της Ν.Δ.

Οι βραβευμένοι με το τιμητικό βραβείο προσφοράς στα ΑμεΑ, Μάκης Δελαπόρτας και Λένα Νίτσου – Ψαθά με την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Ρίτα Πικρού – Μωραϊτάκη στο κέντρο

Την Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη Ειρήνη Μαρκουλάκη (μητέρα του ηθοποιού Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη), τον Γιώργο Γαμπιεράκη και την Αντιγόνη Ωραιοπούλου (πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELP HELLAS αντίστοιχα).

Το ζεύγος Γιάννη και Κωνσταντίνας Κουμπλή, τον επιχειρηματία Δημήτρη Πρωτογήρου (σύζυγο της Λένας Νίτσου Ψαθά), την διακεκριμένη σολίστ πιάνου Μιμή Ρουφογάλη, τις κυρίες Μελίνα Βιγκοπούλου, Λία Φρονιμίδου, Κατερίνα και Ελένη Τούτουζα, Βίκυ Μυλωνά-Κεχρή, την Πρόεδρο του Μεροπείου Ιδρύματος Έλια Θανογιάννη, τον Γιώργο Τακόπουλο (Πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου-Χολαργού) και πάρα πολλούς άλλους.