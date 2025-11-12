Ο Μπαντρ Αμπντελάτι, υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, συναντήθηκε στην Άγκυρα την Τετάρτη με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας-Αιγύπτου, υπό την προεδρία των δύο υπουργών, με τη συμμετοχή άλλων αξιωματούχων, με στόχο την προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο Κάιρο εντός του 2026, υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Φιντάν και Αμπντελάτι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Καΐρου, οι εμπορικές σχέσεις, η εφαρμογή της εκεχειρίας και η ανοικοδόμηση στη Γάζα, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική σταθερότητα της Συρίας, οι εξελίξεις στη Λιβύη και το Σουδάν κ.ά.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν δηλώσεις από κοινού μετά τη συνάντησή τους, αναδεικνύοντας τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, στόχος των δύο χωρών είναι να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες ενόψει της δεύτερης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας το επόμενο έτος, ενδυναμώνοντας το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan co-chaired the First Meeting of the Türkiye-Egypt Joint Planning Group, together with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Expatriates of the Arab Republic of Egypt, in Ankara. pic.twitter.com/yO7X1Yi3Yq — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 12, 2025

Η Αίγυπτος αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 9 δισεκ. δολάρια το 2024 και στρατηγικό στόχο την αύξηση στα 15 δισεκ. δολάρια. Οι τουρκικές επενδύσεις «ενισχύουν σημαντικά την απασχόληση και την παραγωγική δυναμικότητα» στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον κ. Φιντάν.

Από αιγυπτιακής πλευράς, ο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι τόνισε τη σημασία «δημιουργίας κλίματος ευνοϊκού για νέες επενδυτικές ευκαιρίες» και την αξία που έχει η παρουσία των τουρκικών επιχειρήσεων στην Αίγυπτο. Η εμπορική ανάπτυξη αποτελεί κοινή προτεραιότητα με σαφή πολιτική εντολή από τους ηγέτες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, οι δύο χώρες αποφάσισαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές, η συνδεσιμότητα. «Η στρατιωτική μας συνεργασία με την Αίγυπτο έχει επίσης ενισχυθεί πρόσφατα. Έχουμε κοινή βούληση να προωθήσουμε τον διάλογο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και ασκήσεων. Η αμυντική βιομηχανία είναι επίσης σημαντική, απαραίτητη και πολλά υποσχόμενη για τη συνεργασία μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω κοινών έργων που θα αναπτυχθούν με δημόσιους φορείς και εταιρείες», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Οι υπουργοί επανέλαβαν την κοινή έκκληση προς το Ισραήλ για άρση των εμποδίων στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με τον κ. Φιντάν να ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις αιγυπτιακές προσπάθειες στην περιοχή. Οι δύο χώρες θα συμβάλλουν στην προσεχή διεθνή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Γάζας, την οποία θα φιλοξενήσει η Αίγυπτος. Συνεχίζονται επίσης οι διαβουλεύσεις για την ασφάλεια και τη διοίκηση της Γάζας, με έμφαση στο ότι ο παλαιστινιακός λαός αποτελεί τον κύριο φορέα εξουσίας και ότι η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος του παλαιστινιακού κράτους.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στην επιστροφή της Συρίας στον περιφερειακό και διεθνή της ρόλο. «Η θέση της Συρίας στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή είναι εξαιρετικά ευχάριστη. Η επίσκεψη του κ. Αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή της Συρίας στη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των αντιτρομοκρατικών δυνατοτήτων της Συρίας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος ασφάλειας», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Αιγύπτιος υπουργός επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη να «ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του συριακού λαού» και να στηριχθεί η Συρία, προκειμένου «να μπορέσει να ανακτήσει τον ενεργό ρόλο της στην περιοχή και να αναλάβει τη θέση της στον αραβικό και στον ισλαμικό κόσμο και στη διεθνή κοινότητα». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθηθεί μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς.

Για τη Λιβύη, ο Αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε τη σημασία λύσης που σέβεται την κυριαρχία, θα δώσει τέλος στην διχοτόμηση, καθώς και την ανάγκη απομάκρυνσης ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και ομάδων από τη χώρα.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τις εξελίξεις στο Σουδάν και επισήμαναν την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, προστασίας των αμάχων και απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ενότητα και ακεραιότητα του Σουδάν πρέπει να διαφυλαχθούν, τόνισαν Φιντάν και Αμπντελάτι, απορρίπτοντας σχέδια διαμελισμού της χώρας.

Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κέρατος της Αφρικής, με έμφαση «στη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη σταθερότητα» και στις απαραίτητες κινήσεις για την εδραίωση της ειρήνης, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ