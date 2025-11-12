Ήταν βράδυ Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2015, όταν η Πόλη του Φωτός βυθίστηκε στο σκοτάδι της τρομοκρατίας. Μέσα σε λίγες ώρες, έξι σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις έπληξαν το Παρίσι, αφήνοντας πίσω τους 128 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες. Ήταν η πιο πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης και μία από τις πιο σοκαριστικές στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στις 9:20 το βράδυ. Ένοπλοι του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν με καλάσνικοφ σε υπαίθρια καφέ, εστιατόρια και το θέατρο Bataclan, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Eagles of Death Metal. Οι τρομοκράτες εισέβαλαν στην αίθουσα πυροβολώντας αδιακρίτως, σκοτώνοντας 90 ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά. Η ομηρία κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, μέχρι τη στιγμή που οι γαλλικές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο κτίριο και σκότωσαν τους δράστες.

Την ίδια στιγμή, τρεις καμικάζι αυτοκτονίας πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς έξω από το Stade de France, όπου διεξαγόταν φιλικός αγώνας Γαλλίας–Γερμανίας, παρουσία του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Η ψυχραιμία του γαλλικού προέδρου απέτρεψε την άμεση εκκένωση του σταδίου, που θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό και ακόμη περισσότερα θύματα.

Το Παρίσι ζούσε έναν εφιάλτη. Οι εικόνες από τα ασθενοφόρα, τα σώματα στους δρόμους και τους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο Ολάντ κήρυξε αμέσως τη Γαλλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τα σύνορα της χώρας. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «εκδίκηση» για τις γαλλικές επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ.

Η επόμενη μέρα βρήκε τη Γαλλία βυθισμένη στο πένθος και την Ευρώπη σε συναγερμό. Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αύξησαν δραματικά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο τέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι επιθέσεις στο Παρίσι σηματοδότησαν μια νέα εποχή φόβου και αυστηρής επιτήρησης, αλλά και αλληλεγγύης· οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ανάρτησαν τη φράση «Pray for Paris» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη και τη συμπαράστασή τους.

Η Γαλλία δεν ξαναήταν ποτέ η ίδια. Το Bataclan, που άνοιξε ξανά έναν χρόνο αργότερα, έγινε σύμβολο αντίστασης και μνήμης. Κάθε χρόνο, στις 13 Νοεμβρίου, Παριζιάνοι και επισκέπτες αφήνουν λουλούδια και κεριά στα σημεία των επιθέσεων.

1002: Ο βασιλιάς της Αγγλίας Έθελρεντ του Ουέσεξ διατάσσει τη μαζική σφαγή των Δανών που ζούσαν στη χώρα, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τις συνεχείς επιδρομές και την αυξανόμενη επιρροή τους. Το γεγονός, γνωστό ως «Σφαγή της Ημέρας του Αγίου Βριξίου», υπήρξε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια της αγγλο-δανικής ιστορίας και οδήγησε σε σκληρά αντίποινα από τους Βίκινγκς, με επικεφαλής τον βασιλιά Σβεν Α΄, ο οποίος λίγο αργότερα εισέβαλε και κατέλαβε την Αγγλία.



1822: Ο Υδραϊκός στόλος, υπό τον Λάζαρο Παναγιώτη, αποβιβάζει στο Μεσολόγγι 1.500 άνδρες υπό τους Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Ηλία Τσαλαφαντινό, Κανέλλο Δεληγιάννη και Ανδρέα Ζαΐμη, για ενίσχυση της φρουράς της πόλης.

1824: Μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία ανάμεσα στους «κυβερνητικούς» υπό τον Βάσο Μαυροβουνιώτη και τους «αντικυβερνητικούς» με επικεφαλής τους Κολοκοτρωναίους. Κατά τις συγκρούσεις φονεύεται ο Πάνος Κολοκοτρώνης, γιος του «Γέρου του Μοριά», σε ηλικία μόλις 26 ετών. Ο θάνατός του προκαλεί οδύνη και βαθιά ρήγματα στο εσωτερικό του αγώνα, αναδεικνύοντας τη δραματική διάσταση των εσωτερικών διχασμών που σημάδεψαν την Επανάσταση.

1864: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η Συνταγματική Μοναρχία και καθιερώνεται η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.

1887: Η λεγόμενη «Ματωμένη Κυριακή» στο Λονδίνο σημαδεύει μία από τις πιο βίαιες στιγμές του κοινωνικού αναβρασμού στη βικτωριανή εποχή. Περίπου 10.000 άτομα συγκεντρώνονται στο Τραφάλγκαρ Σκουέρ, διαδηλώνοντας ενάντια στην καταπίεση της Ιρλανδίας και την αυξανόμενη φτώχεια των εργατικών τάξεων. Η αστυνομία επεμβαίνει με πρωτοφανή αγριότητα, σκοτώνοντας τρεις διαδηλωτές και τραυματίζοντας εκατοντάδες. Το γεγονός προκαλεί κύμα αντιδράσεων και θεωρείται ορόσημο στην ιστορία του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος στη Βρετανία.

1940: Η Ελλάδα σημειώνει νίκη στη Μάχη της Πίνδου, αποκρούοντας την επίθεση της ιταλικής Μεραρχίας Αλπινιστών «Τζούλια». Οι ελληνικές δυνάμεις, υπό τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη, καταφέρνουν μέσα σε δύσβατες και χιονισμένες συνθήκες να απωθήσουν τον εχθρό και να περάσουν στην αντεπίθεση. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε το ηθικό του ελληνικού λαού και αποτέλεσε καθοριστική στιγμή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

1940: Ολοκληρώνεται η εκδίωξη των Ιταλών από το ελληνικό έδαφος, καθώς σταματά κάθε επιθετική δραστηριότητά τους στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

1940: Κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη η ταινία «Fantasia» της Walt Disney, ένα ορόσημο στην ιστορία του animation και του κινηματογράφου. Συνδυάζοντας κλασική μουσική με πρωτοποριακές τεχνικές κινούμενων σχεδίων, η ταινία εντυπωσιάζει με την καλλιτεχνική της τόλμη και τη χρήση στερεοφωνικού ήχου (Fantasound), μια τεχνολογία πρωτοφανή για την εποχή. Παρότι αρχικά δίχασε κοινό και κριτικούς, αργότερα αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα που άλλαξε για πάντα την αντίληψη για τα κινούμενα σχέδια.

1970: Στη Συρία, ο υπουργός Άμυνας, πτέραρχος Χαφέζ αλ Άσαντ, καταλαμβάνει την εξουσία με πραξικόπημα και γίνεται ισόβιος πρόεδρος.

1973: Ο υπουργός Παιδείας, Παναγιώτης Σιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο και προσπαθεί, σε κοινή συνεδρίαση με τη Σύγκλητο, να εκφοβίσει τις επιτροπές αγώνα των φοιτητών, ώστε να σταματήσουν τη δράση τους για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές. Ο υπουργός της δοτής κυβέρνησης Μαρκεζίνη τους απειλεί με χρήση βίας, σε περίπτωση διαδηλώσεων και απεργιών.

1985: Εκρήγνυται το ηφαίστειο Νεβάδο ντελ Ρουίς στην Κολομβία, προκαλώντας μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές του 20ού αιώνα. Η λάβα και οι τεράστιες λάσπες (λαχάρ) που προκάλεσε η έκρηξη κατέστρεψαν ολοσχερώς την πόλη Αρμέρο, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 25.000 ανθρώπους. Η τραγωδία ανέδειξε την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης και ανεπαρκών μέτρων πολιτικής προστασίας, αφήνοντας βαθύ τραύμα στη συλλογική μνήμη της χώρας.

2000: Αναστέλλεται η λειτουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε ιδρυθεί το 1948 ως οργανισμός αμυντικής συνεργασίας της Δυτικής Ευρώπης.

2002: Το ελληνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο «Prestige» βυθίζεται στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας στην Ισπανία, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. Μετά από βλάβη στο κύτος, το πλοίο σπάει στα δύο και χιλιάδες τόνοι πετρελαίου διαρρέουν στη θάλασσα, μολύνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Η βύθιση του «Prestige» θεωρείται μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ευρωπαϊκή ιστορία και οδήγησε σε αυστηρότερα μέτρα για τη ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαιοειδών.

2004: Κηδεύεται στη Ραμάλα ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ, παρουσία χιλιάδων Παλαιστινίων.

2015: Συγχρονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις πλήττουν το Παρίσι, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Ομάδες ενόπλων του Ισλαμικού Κράτους επιτίθενται σχεδόν ταυτόχρονα σε έξι σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων το θέατρο Bataclan, όπου εκτελούνται δεκάδες θεατές συναυλίας. Ο απολογισμός είναι 128 νεκροί και πάνω από 180 τραυματίες, στην πιο πολύνεκρη επίθεση που γνώρισε η Γαλλία σε καιρό ειρήνης. Το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα εποχή τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη και οδηγεί σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Γεννήσεις

1913 – Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας σεναριογράφος, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου. Συνυπέγραψε και σκηνοθέτησε δεκάδες κλασικές ταινίες, όπως «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», «Ο Ηλίας του 16ου» και «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο». Με μοναδικό χιούμορ, ευαισθησία και κοινωνική ματιά, αποτύπωσε τον χαρακτήρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη θεατρική και κινηματογραφική ιστορία.

1955 – Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg), Αμερικανίδα ηθοποιός, κωμικός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Ghost». Ξεχώρισε για το εκρηκτικό ταλέντο, το χιούμορ και την κοινωνική της ευαισθησία, πρωταγωνιστώντας σε επιτυχίες όπως «Sister Act» και «The Color Purple». Υπήρξε μία από τις λίγες καλλιτέχνιδες που έχουν κατακτήσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony Award (EGOT), ενώ παραμένει εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής ψυχαγωγίας και δημόσιας ζωής.

1969 – Τζεράρντ Μπάτλερ (Gerard Butler), Σκωτσέζος ηθοποιός, γνωστός για τους δυναμικούς αλλά και συναισθηματικούς ρόλους του σε ταινίες όπως «300» και «P.S. I Love You». Η διεθνής του αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του Λεωνίδα στην επική ταινία του Ζακ Σνάιντερ, που τον καθιέρωσε ως σταρ του Χόλιγουντ. Συνδυάζει τη σκληρή κινηματογραφική εικόνα με γοητεία και χιούμορ, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ποικιλία ειδών, από περιπέτειες μέχρι ρομαντικές κομεντί.

Θάνατοι

1974 – Βιτόριο ντε Σίκα (Vittorio De Sica), Ιταλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, από τους θεμελιωτές του ιταλικού νεορεαλισμού. Οι ταινίες του, όπως «Κλέφτης Ποδηλάτων» και «Θαύμα στο Μιλάνο», αποτύπωσαν με ευαισθησία τη ζωή των απλών ανθρώπων μετά τον πόλεμο και άσκησαν τεράστια επιρροή στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Βραβεύτηκε τέσσερις φορές με Όσκαρ και θεωρείται δημιουργός που συνέδεσε την κοινωνική αλήθεια με την ανθρώπινη συγκίνηση.

1979 – Δημήτρης Ψαθάς, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, χρονογράφος και σατιρικός, από τους πιο αγαπητούς δημιουργούς του ελληνικού θεάτρου. Με το κοφτερό του χιούμορ και την κοινωνική του ευαισθησία, αποτύπωσε τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες της ελληνικής καθημερινότητας. Έργα του όπως «Φωνάζει ο κλέφτης», «Η Χαρτοπαίχτρα» και «Ζητείται ψεύτης» έγιναν διαχρονικές επιτυχίες τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στη νεοελληνική σάτιρα.

Δαμασκηνός, Χρυσόστομος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης