Το CENTCOM, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του συμμετείχαν σε πάνω από 22 επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μαχητές της οργάνωσης και να αιχμαλωτιστούν άλλοι 19.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με την διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ΙΚ και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.