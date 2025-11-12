Οι πελάτες ενός σούπερ μάρκετ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας βιώνουν κάτι πραγματικά πρωτοποριακό: μια πλήρως αυτόνομη κουζίνα που μαγειρεύει, σερβίρει και καθαρίζει -χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ρομποτική κουζίνα CA-1 Series 4, που ανέπτυξε η εταιρεία Circus SE με έδρα το Μόναχο, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή ρομπότ μαγειρικής με τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη απευθείας σε σούπερ μάρκετ.

Το σύστημα CA-1 είναι μια συμπαγής μονάδα κλεισμένη σε γυαλί, που εκτελεί ολόκληρη τη διαδικασία προετοιμασίας φρέσκων γευμάτων: από τη συλλογή των συστατικών και το μαγείρεμα μέχρι το σερβίρισμα και τον καθαρισμό. Όλα αυτά πραγματοποιούνται χάρη στην ιδιόκτητη πλατφόρμα AI της Circus, που παρακολουθεί και προσαρμόζει κάθε βήμα με μηχανική ακρίβεια.

Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν γεύματα εστιατοριακής ποιότητας απευθείας στο κατάστημα, τα οποία παρασκευάζονται κατά παραγγελία σε λίγα μόλις λεπτά. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ρομπότ μπορεί να μαγειρέψει έως 120 γεύματα την ώρα, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και ταχύτητα χωρίς καθυστερήσεις ή κούραση.

«Συνδυάζουμε την αποδοτικότητα με την απόλαυση, μετατρέποντας τα ψώνια σε μια εμπειρία του μέλλοντος», δήλωσε ο Lars Klein, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της REWE Region West.

Η κουζίνα του μέλλοντος, σήμερα

Η τέταρτη γενιά του CA-1 είναι πιο γρήγορη και πιο ελαφριά από τα προηγούμενα μοντέλα. Οι μηχανικοί της Circus μείωσαν το βάρος της εγκατάστασης κατά σχεδόν 450 κιλά, πρόσθεσαν αρθρωτές αρπάγες με μαγνητική σύνδεση και βελτίωσαν το σύστημα επαγωγής για ακριβή θέρμανση.

Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες, το ρομπότ προσαρμόζει την ταχύτητα ανάδευσης ανάλογα με τη συνταγή, ενώ καθαρίζει αυτόματα τον εξοπλισμό του ανάμεσα στα γεύματα. Όλα γίνονται ορατά μέσα από τα διαφανή πάνελ, καθώς τα δύο ρομποτικά χέρια κινούνται συντονισμένα, ανακατεύουν, σερβίρουν και τοποθετούν το πιάτο έτοιμο προς παραλαβή.

Ένα νέο μοντέλο για τη λιανική εστίαση

Η συνεργασία μεταξύ Circus SE και των σούπερ μάρκετ REWE θεωρείται ορόσημο για την αυτοματοποίηση στο λιανεμπόριο. Η Circus διαχειρίζεται τα ρομποτικά συστήματα, ενώ η REWE προσφέρει τον χώρο και την υποδομή -ένα μοντέλο που μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες αγορές.

Σύμφωνα με το interestingengineering.com, το σύστημα χρησιμοποιεί αλγόριθμους πρόβλεψης για να παρασκευάζει μόνο ό,τι χρειάζεται, συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη βιομηχανία γευμάτων. Οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν μέσω οθόνης αφής ή φωνητικής εντολής, ενώ το AI αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Η εγκατάσταση στο Ντίσελντορφ είναι η πρώτη από τρεις προγραμματισμένες πιλοτικές τοποθεσίες. Ήδη, η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια και εργοστάσια -ακόμη και σε στρατιωτικές εφαρμογές για αυτόνομη προετοιμασία γευμάτων στο πεδίο.

*Φωτογραφίες @Circus Group