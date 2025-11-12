Νέα βίντεο που κυκλοφορούν σε ΜΜΕ και στα social media δείχνουν τη στιγμή που πέφτει η ουρά του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία, προκαλώντας τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτών.

Στο βίντεο φαίνεται το τμήμα της ουράς να πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συντριβής.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 είχε μόλις απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε απότομα. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος να διαλύεται στον αέρα, με κομμάτια του να πέφτουν στο έδαφος.

Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü?



Yapısal arıza, dış müdahale, mühimmat patlaması, çarpışma veya pilotaj hatası ihtimalleri masada.https://t.co/06PGHQpe4X pic.twitter.com/ytPiPnJWxV — Halk TV (@halktvcomtr) November 12, 2025

Το περιστατικό παραμένει ωστόσο μυστηριώδες, καθώς η Άγκυρα δεν έχει ακόμη δώσει κάποια επίσημη εξήγηση για τα αίτια της συντριβής. Ειδικοί και αναλυτές εκφράζουν ερωτήματα για το πώς το αεροσκάφος φαίνεται να διαλύθηκε τόσο γρήγορα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αρχές εντόπισαν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους μετά τη συντριβή, στην περιοχή Σίγναγκι της επαρχίας Καχέτι στη Γεωργία. Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή εστάλη 46μελής ομάδα από την Τουρκία για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μαζί με τις γεωργιανές αρχές. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, όπως κάποιο τεχνικό πρόβλημα, έκρηξη στα πυρομαχικά, αλλά και κάποια παρέμβαση ή σύγκρουση, μεταξύ άλλων.

Πάντως, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για δυστύχημα, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.