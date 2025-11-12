Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, έκανε παράνομη διακίνηση μεταναστών και είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον 46χρονο ρασοφόρο γνωστό από το YouTube ο οποίος, επίσης, έχει προφυλακιστεί.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων αποφάσισαν την προφυλάκιση της 52χρονης στην οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, ενός 50χρονου καθώς και ενός 42χρονου που φέρονται ως βασικά μέλη της οργάνωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 52χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών, και δήλωσε χρήστης ουσιών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις συνομιλίες που της αποδίδονται με τους ρασοφόρους συγκατηγορουμένους της , φέρεται να ανέφερε ότι έγιναν λόγω της πίστης της.

Ο 50χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες , αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες σημειώνοντας πως δεν εντοπίστηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά.

«Κανείς δεν καταθέτει να με είδε ή να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης» φέρεται να είπε στην απολογία του συμπληρώνοντας πως «από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών».

Μάλιστα , εμφανίζεται να χαρακτήρισε «τελείως αστεία τη σκέψη» ότι καλλιεργούσε

δενδρύλλια κάνναβης «σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».

Υπενθυμίζεται ότι χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι , μεταξύ των οποίων και οι δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς.