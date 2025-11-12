Φωτογραφία που δείχνει τη χειροβομβίδα, αμυντικού τύπου, που άγνωστοι πέταξαν τα ξημερώματα στην προαύλιο χώρο πολυκατοικίας στη Νίκαια, στην οποία διαμένει αρχιφύλακας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, εξασφάλισε το newsbeast.gr

Η έρευνα του «ελληνικού FBI» είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ είναι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι άγνωστοι δράστες ήθελαν να τρομοκρατήσουν για τα καλά τον αρχιφύλακα του Κ.Κ. Κορυδαλλού. Γι’ αυτό και δεν έμειναν μόνο στον εμπρησμό του οχήματος, αλλά έριξαν και τη χειροβομβίδα που λόγω προβλήματος δεν εξερράγη.



Η χειροβομβίδα έχει παραλειφθεί από τους πυροτεχνουργούς του Στρατού Ξηράς, μετά από έλεγχο που έγινε αρχικά από το ΤΕΕΜ.

Πληροφορίες θέλουν Αλβανό βαρυποινίτη να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, κάτι που βέβαια είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί καθώς κανείς δεν μιλάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο αρχιφύλακας είναι προϊστάμενος σε κομβική πτέρυγα του Κ.Κ. Κορυδαλλού.

Τι ψάχνουν οι αρχές

Η διπλή επίθεση με σαφή χαρακτηριστικά εκφοβισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Νίκαια.

Άγνωστοι προκάλεσαν εμπρησμό στο σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο του 47χρονου αρχιφύλακα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της πολυκατοικίας και της γειτονιάς.

Το δεύτερο, και πιο ανησυχητικό, σκέλος της επίθεσης αποκαλύφθηκε περίπου μιάμιση ώρα αργότερα. Η σύζυγος του 47χρονου κάλεσε την Αστυνομία δηλώνοντας ότι εντόπισε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χειροβομβίδα στον προαύλιο χώρο της κατοικίας τους.

Την υπόθεση έχει αναλάβει ήδη η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, το γνωστό και ως «ελληνικό FBI». Οι αξιωματικοί της μονάδας έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.

«Ήταν μεγάλος ο θόρυβος, δεν βγήκα γιατί φοβήθηκα», λέει γείτονας

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Ήταν γερό το μπαμ», ανέφερε γείτονας του αρχιφύλακα.

Ο περίοικος περιέγραψε τον δυνατό θόρυβο που τον «πέταξε» από το κρεβάτι. «Κατά τις 4:00, 4:15 περίπου, άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός δεν ήξερα τι είναι, δεν φαντάστηκα. Και μου λένε σήμερα ότι κάτι έγινε, έκρηξη. ​Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, αλλά ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ αυτό που ακούστηκε».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Τους γείτονες δεν τους ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην περιοχή. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην περιοχή».

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Λέω, αν είναι κάτι… μην μας κάνουν καμιά ζημιά. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος».